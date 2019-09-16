Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü (2)
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü (2)

3 dakika önce

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME SONA ERDİCumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 1,5 saat süren görüşmenin ardından Türkiye ve Rusya arasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü (2), System.String[]

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 1,5 saat süren görüşmenin ardından Türkiye ve Rusya arasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. 40 dakikalık heyetler arası görüşmede Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir eşlik etti. Erdoğan- Putin görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi ve ardından üçlü zirveye geçilmesi bekleniyor.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi
İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçalarının Türkiye'de üretilmesi mümkün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:03:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]