Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüşüyor

– Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısını için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor.

– Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısını için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Liderler görüşme öncesi kameralar karşısında kısa birer konuşma yaptı.



ERDOĞAN: BUGÜN 3 TANE ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ



"Değerli başkan öncelikle 8. Üst Düzey Stratejik Toplantı sebebiyle burada bulunuyoruz. Birçok alanlarda gerek siyasi gerek askeri görüşmelerimiz olacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane anlaşma bugün aramızda imzalanacak. Bunlarla da yine geleceğe yönelik bir adımı atmış olacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış söz konusu. Belirlediğimiz hedef vardı, malum 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek. Her şeyden önce aramızdaki bu doğalgaz akımıyla alakalı deniz kısmı, Türk Akım'da şu anda bitmiş durumda. Karadaki adımlar da şu anda planlandığı gibi yürümekte. Bir diğer çok çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle tabi Suriye'deki attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor" dedi.



PUTİN: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YOĞUN İŞBİRLİĞİMİZ VAR



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Kültür ve turizm yılının açılışını yapacağız. İkili ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu müşahede ediyoruz. Nisan ayı içinde ticaret hacmimizin artışı yüzde 15 olup, 35 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk akımının deniz ve kara kısmı arasında bağlantı az önce sağlanmıştır. Uluslararası ilişkilerde küresel sorunlarla ilgili yoğun işbirliğimiz söz konusu" diye konuştu.

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