Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor
2 saat önce
Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova
'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya
Devlet başkanı Vladimir Putin
ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Liderlerin görüşme öncesi görüntüleri
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