Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor
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Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor

2 saat önce

Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor, System.String[]
Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Liderlerin görüşme öncesi görüntüleri


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
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