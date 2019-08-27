Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor
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Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüşüyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyorSiyamend Kaçmaz, Rusya (DHA) ? Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyor

Siyamend Kaçmaz, Rusya (DHA) ? Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Moskova, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:16 Kaynak: DHA
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