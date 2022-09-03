Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini...

03.09.2022 13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Zaporijya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini... - Son Dakika
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