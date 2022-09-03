Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Zaporijya, Güncel, Son Dakika

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