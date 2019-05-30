Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Rusya ile ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Sayın Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etmiştir" denildi.

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:40 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediyede çalışan temizlik işçisi bulduğu çeyrek altını sahibine teslim etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:19:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]