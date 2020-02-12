Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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