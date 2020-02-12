Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.