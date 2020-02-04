Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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