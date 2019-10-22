Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak."
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