Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le 10 ayda 8 kez görüştü Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı: Siz geldiniz hava ne güzel oldu AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın skandal mektubuna tepki: O mektupla sınırları yeniden dizayn etmek iradesi de çöpe atılmıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:20:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]