Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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