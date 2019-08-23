Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını belirtti.
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