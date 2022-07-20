Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya Devlet Başkanı Putin havalimanında karşılandı - Son Dakika

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