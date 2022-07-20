Rusya Devlet Başkanı Putin havalimanında karşılandı - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin havalimanında karşılandı

20.07.2022 10:55

? Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, havalimanında karşılandı.

? Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, havalimanında karşılandı.

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Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin havalimanında karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin havalimanında karşılandı - Son Dakika
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