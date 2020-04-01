Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü
6 saat önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadele iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:30 Kaynak: DHA
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