Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayıp İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti. İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.
(İHA)
Son Dakika Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi