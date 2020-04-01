Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonla görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadele iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:35 Kaynak: İHA
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