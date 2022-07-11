Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz 'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

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