Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferans yoluyla Suriye konusunu görüşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferans yoluyla Suriye konusunu görüşeceğini açıkladı.

Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani ile Suriye konulu bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Görüşmenin video konferans yoluyla yapılacağını anlatan Peskov, bunun saat 14.00'te gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

İran'da yapılması planlanan Suriye konulu Astana zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek - Son Dakika

Son Dakika

21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 16:26 Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
21:31
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
21:18
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
20:36
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 22:55:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]