Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ve ruhani'ye anamur muzu ikram etti
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ve ruhani'ye anamur muzu ikram etti

57 dakika önce

MERSİN'de Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Hasan Çatkaya, 'Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi' için bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Anamur muzu ikram ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ve ruhani'ye anamur muzu ikram etti, System.String[]
MERSİN'de Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Hasan Çatkaya, 'Türkiye- Rusya Federasyonu- İran Üçlü Zirvesi' için bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Anamur muzu ikram ettiğini söyledi.
'Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla önceki gün Ankara'da gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Suriye konulu zirve sonrası 3 lider bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruhani ve Putin'e, Anamur muzu da ikram ettiği bildirildi.
Anamur Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Hasan Çatkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli muzu tercih etmesi nedeni ile üreticileri çok mutlu ettiğini belirterek, "Yerli muzunuza verdiği destekten dolayı tüm muz üreticilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Çatkaya, Türkiye'de yılda 750 bin ton muz tüketildiğini, bunun 500 bin tonunun ülkemizde üretildiğini ifade ederek "Artık iç tüketimimizi karşılayacak seviyede üretim yapıyoruz. Anamur muzunun aroması sadece ülkemize has damak tadı sunuyor" diye konuştu.


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak
Pentagon yetkilisi, PKK'nın uzantısı olan SDG'ye silah ve araç vermeye devam ettiklerini söyledi Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:53:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ve ruhani'ye anamur muzu ikram etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]