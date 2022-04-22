Erdoğan: Maalesef Bir Şehidimiz Daha Var - Son Dakika
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Erdoğan: Maalesef Bir Şehidimiz Daha Var

22.04.2022 14:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı’na ilişkin, “Maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı üç oldu fakat bütün mağaralara, inlere girmeye devam ediliyor… Bu temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan terörler mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin, "Maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı üç oldu fakat bütün mağaralara, inlere girmeye devam ediliyor… Bu temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan terörler mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı ve Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de şu anda son çırpınışları olarak Kandil'den gelen talimatları da yerine getirmenin hesabı içerisindeler. Maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı üç oldu fakat bütün mağaralara, inlere girmeye devam ediliyor. Orada da şu anda havalar müsait olması hasebiyle bütün ekiplerimiz, komandolarımız ellerinden gelen gayretleri yapıyorlar. Bütün teknolojik imkanlarla; füzelerimiz, Kasırgalarımız, bunlarla beraber de saldırılar devam ediyor. Bu temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan terörler mücadelemizi sürdüreceğiz.

"ÜST DÜZEYDEKİ BULUŞMAYI DA İNŞALLAH İSTANBUL'UMUZDA GERÇEKLEŞTİRİRİZ"

Sonuç olumlu ama tam istediğimiz gibi değil. Bugün yarın tekrar Putin ve Zelenskiy ile görüşme yapmayı planladık. Bu görüşmeyle birlikte de İstanbul'umuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz. Temenni ederim ki bu davetimize icabet ederlerse üst düzeydeki buluşmayı da inşallah İstanbul'umuzda gerçekleştiririz."

Erdoğan: Maalesef Bir Şehidimiz Daha Var
Erdoğan: Maalesef Bir Şehidimiz Daha Var
Erdoğan: Maalesef Bir Şehidimiz Daha Var
Erdoğan: Maalesef Bir Şehidimiz Daha Var
Erdoğan: Maalesef Bir Şehidimiz Daha Var
Erdoğan: Maalesef Bir Şehidimiz Daha Var

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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