Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."
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29.05.2020 22:22:52. #1.13#
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