Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Radar karıştırıcılarda olsun, roketlerde olsun, savunma sistemlerinin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Radar karıştırıcılarda olsun, roketlerde olsun, savunma sistemlerinin değişik alanlarında olsun yapabileceğimizi, notlarımızı aldık, süratle geliştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Radar karıştırıcılarda olsun, roketlerde olsun, savunma sistemlerinin değişik alanlarında olsun yapabileceğimizi, notlarımızı aldık, süratle geliştireceğiz."
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