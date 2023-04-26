Canlı yayında bir anda rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Fuat Oktay'dan açıklama: Hamdolsun gayet iyi - Son Dakika
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Canlı yayında bir anda rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Fuat Oktay'dan açıklama: Hamdolsun gayet iyi

26.04.2023 08:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı canlı yayın, rahatsızlanması nedeniyle yarıda kesilerek araya gidildi. Yaklaşık 20 dakika ara verilen program yeniden başlarken Erdoğan, "Ciddi manada üşütmüşüm. Seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi. Program sonlandırılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınına katıldı. Yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak saat 23.30'da başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunurken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

"İZLEYİCİLERDEN HELALLİK DİLİYORUM"

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken Erdoğan, bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Yaşadığı rahatsızlıkla ilgili açıklama yapan Erdoğan "Yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek diye ciddi manada düşündüm. Dedim ki artık 'söz verdik gideceğiz.' Tabii bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından program sonlandırıldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: HAMDOLSUN GAYET İYİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından "Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.
  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaptığı paylaşımda, "Kısa süreli rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum" dedi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
  • TC Rasım Alagurer: Çok önceden de yazdım reis rahatsız doktor kontrolleri ile dolaşıyor bırak git torunlarını al gez eğlen bu yaştan sonra dinlen keyfine bak aynısını ecevite kendisi söylemişti yürüyemiyorsun git köşene çekil dinlen diye şimdide biz senin iyiliğini istiyoruz ALLAH ŞİFALAR VERSİN Cevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
  • Koleksiyon Tesbih: Reis Rabbim acil şifalar versin çok yordun kendini ağırdan almalısın Reisim nolursun kendine dikkat et Allah'a emanet ediyorum seni Cevap Yaz 37 14 Yayından Kaldır
  • Ozgur Ozgur: Bu adamin hepimiz üzerinde buyuk hakki var gecesi gunduzu olmadan koşturan bir insan bir bakiyorsun nato,bir bakiyorsun G20 bi bakiyorsun ab ,abd toplantida hemen hergun toplantida adamin hayayi ucaklarda geçiyor aile torun torba vs yok millet icin hepsinden vaz gecmiş. Daha bugun atak helikopterimizin motoru caliştirildi hepsi buyuk geleceğe hitap eden projeler... Cevap Yaz 50 37 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 dakikalık canlı yayın arasının ardından ilk açıklama: Yoğun programımdan dolayı ciddi manada üşüttüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 dakikalık canlı yayın arasının ardından ilk açıklama: Yoğun programımdan dolayı ciddi manada üşüttüm

Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV, Kanal 7, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Canlı yayında bir anda rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Fuat Oktay'dan açıklama: Hamdolsun gayet iyi - Son Dakika
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