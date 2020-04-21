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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak,...
6 saat önce
-AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması İSTANBUL - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:59 Kaynak: AA
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