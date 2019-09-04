Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'in Sivas'a ulaştırılacağını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'in Sivas'a ulaştırılacağını...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'in Sivas'a ulaştırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'in Sivas'a ulaştırılacağını..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'na kadar Yüksek Hızlı Tren'in Sivas'a ulaştırılacağını açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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