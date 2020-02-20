Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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