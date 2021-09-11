Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) incelemelerinin ardından Eyüpsultan'da bulunan Rami Kışlası'na geçti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da eşlik etti.

Erdoğan, kışladan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla makam aracını durdurarak sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'nda, binaların restorasyonunun tamamlanmasının ardından milyonlarca kitap okurlarla buluşacak.

Rami Kışlası, proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un kültür ve sanat alanında cazibe merkezlerinden biri olacak.