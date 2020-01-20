Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata geçirirsek buralar 'barış şehirleri' halini alır."
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata geçirirsek buralar 'barış şehirleri' halini alır."
Son Dakika Cumhurbaşkanı hayranı engelli Alperen, her gün miting videolarını izliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na yanıt: Onlara 'terörist' demek akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz