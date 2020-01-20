Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata geçirirsek buralar 'barış şehirleri' halini alır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede kendi plan ve projemizi hayata geçirirsek buralar 'barış şehirleri' halini alır."

Recep Tayyip Erdoğan, Telabyad, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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