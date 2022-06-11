Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü'nü YÖK Üyeliğine Atadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü'nü YÖK Üyeliğine Atadı

11.06.2022 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü'nü YÖK Üyeliğine Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ı YÖK üyeliğine atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı YÖK üyeliğine atadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, YÖK üyesi olarak atandı.

Karaman, atama kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından; "Bu göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve öncesindeki katkıları için YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile Üniversitelerarası Kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Allah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Sevgi Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Yiğit, 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi'nde AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilmişti.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Karaman, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü'nü YÖK Üyeliğine Atadı - Son Dakika

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