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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum."
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