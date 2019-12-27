Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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