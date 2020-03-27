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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir"
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:14 Kaynak: AA
Son Dakika Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı