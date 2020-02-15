Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim geri çekilene kadar sorun çözülmeyecek (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim geri çekilene kadar sorun çözülmeyecek (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim geri çekilene kadar sorun çözülmeyecek (1)

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim geri çekilene kadar sorun çözülmeyecek (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz. AK Parti'nin olması gereken yer, mutlaka yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir. Ülkesine, milletine, şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti teşkilatlarında görev üstlenmeye çağırıyorum. Ülkesine, milletine, şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti teşkilatlarında görev üstlenmeye çağırıyorum. AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bunun için ülkemizi hedef alanlar, aynı zamanda AK Parti'ye de saldırıyor. 'Bazıları istifa ediyor' diyorlar, edebilir. Bu noktada söylenmez ama mecburen söyleyeceğiz, ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir. Biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz. Rejim güçleri, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir. İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin, ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır. İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde Şubat bitmeden bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi? "diye konuştu.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:27 Kaynak: DHA
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