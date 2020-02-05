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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır."
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