Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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