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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere hitap etti. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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