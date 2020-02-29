Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e: Çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın konuşma metnini güncelledi: 34 askerimiz şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi