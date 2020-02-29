Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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