Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi devlet yemeğine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi devlet yemeğine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un ev sahipliğinde resmi devlet yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un ev sahipliğinde resmi devlet yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un daveti üzerine geldiği Gambiya'da gerçekleştirdiği temasların ardından, düzenlenen resmi devlet yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya'da resmi temaslarını tamamlaması üzerine Afrika turunun 3. Durağı olan Dakar'a gitmesi bekleniyor. - BANJUL
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