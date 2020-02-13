Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı

6 saat önce

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı, System.String[]

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
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