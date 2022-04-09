Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için pazartesi günü Ürdün'e gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için pazartesi günü Ürdün'e gidecek

09.04.2022 13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için pazartesi günü Ürdün'e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın davetine icabetle 11 Nisan Pazartesi günü Amman'a günübirlik resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın davetine icabetle 11 Nisan Pazartesi günü Amman'a günübirlik resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ürdün arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası güncel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti Gürsu Belediyesi genç istihdam hedefinde proje üretti Ürdün'deki Amman Kalesi Ürdün'deki Amman Kalesi

Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi, Amman, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için pazartesi günü Ürdün'e gidecek - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Kılıçdaroğlu, Macaristan'da 6'lı muhalefeti yenen Orban'ın zaferini yorumladı: Tek benzerlik 6 rakamı
13:20 Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü
13:19 Zaman ikisine de yaramamış: Sneijder ve Kairus bildiğiniz gibi değil
13:10 Mansur Yavaş'ın adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu'nun cevabı aynı: 6'lı masa kırmızı çizgimiz, birlikte karar vereceğiz!
13:09 Matine Film'in sahibi Onur Yaprakçı: Sinema bence kumardır
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:58:50. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için pazartesi günü Ürdün'e gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement