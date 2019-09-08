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Cumhurbaşkanı Erdoğan restore edilen Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesini düzenlenen törenle açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan restore edilen Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışını yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesini düzenlenen törenle açtı.


7 Eylül Cumartesi günü Eskişehir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Odunpazarı Modern Müze açılışının ardından Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi tarafından 1,5 ay gibi kısa bir sürede düzenlenerek faaliyete geçirilen müzede incelemelerde bulunan Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan müze hakkında bilgi aldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Odunpazarı Modern Müzesi'ni ve restorasyonu tamamlanan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İstiklal Harbimizin safhalarının yüzüncü yıl dönümünü kutlamaya başladığımız bu dönemde, şehrimize kazandırdığımız bu hizmetlerin yeni bir yüz yıllık atılımın işaretleri haline dönüşmesini temenni ediyorum" dedi.


Cumhuriyet Tarihi Müzesi Anı Defteri'ni de imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:


"Cumhuriyet tarihimize ışık tutan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesini ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Son yapılan restorasyonla daha modern bir görünüm kazanan, içerik ve sergilenen eserler itibariyle de zenginleştirilen müzenin Eskişehir'in çekim merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Restorasyonda emeği geçenleri tebrik eder, Rektörümüze ve müze personelimize başarılar dilerim." - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
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