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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
cumhurbaşkanı erdoğan, reyhanlı, 3. Sayfa
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