Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı
'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi. - İSTANBUL
Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı!
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli
Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!
Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!