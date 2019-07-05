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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba olduğu belli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba olduğu belli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: Aracın içerisinde bomba...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:47 Kaynak: İHA
cumhurbaşkanı erdoğan, reyhanlı, 3. Sayfa
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