Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba olduğu belli"
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı
'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba olduğu belli"
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