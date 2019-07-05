Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde"
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Reyhanlı
'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde"
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli
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