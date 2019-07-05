Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde"
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:09 Kaynak: AA
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Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli "Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

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