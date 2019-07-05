Cumhurbaşkanı Erdoğan Reyhanlı saldırısı ile ilgili konuştu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı
'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi.
(İHA)
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