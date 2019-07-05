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Cumhurbaşkanı Erdoğan Reyhanlı saldırısı ile ilgili konuştu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reyhanlı saldırısı ile ilgili konuştu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
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