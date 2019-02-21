Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riskli Yapıların Tahliyesi) Bu Konuda Halkımdan Destek Bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riskli Yapıların Tahliyesi) Bu Konuda Halkımdan Destek Bekliyorum"

4 dakika önce

- AK Parti Manisa mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- AK Parti Manisa mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi
MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.
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Erdoğan: "(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım."

Erdoğan: "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:49 Kaynak: AA

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