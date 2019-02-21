Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riskli Yapıların Tahliyesi) Bu Konuda Halkımdan Destek Bekliyorum"
4 dakika önce
- AK Parti Manisa mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.
- AK Parti Manisa
mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın miting alanında halka hitap etmesi
MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti'nin Manisa mitinginde konuştu.
(3)
Erdoğan: "(Riskli yapıların tahliyesi) Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım."
Erdoğan: "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı
İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti
20 Yıllık İmam ve Eşi Ayakları Bağlı Tüfekle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu