Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.


Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası finalinde rakibi Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek dördüncü defa dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in müsabakasını ofisindeki televizyondan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakan Yardımcısı eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya ile birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç sonrası milli güreşçi Rıza Kayaalp'i arayarak tebrik etti. Maçın hemen ardından Rıza Kayaalp ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz. Tebrik ediyorum. Şimdi artık olimpiyadı bekleyeceğiz, iyi hazırlanman lazım. Gözlerinden öpüyorum" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp, Kazakistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:59 Kaynak: İHA
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