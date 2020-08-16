Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından kara yoluyla Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine hareket etti. Yol boyunca Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ayder Yaylası'na çıkarken dönüş yolunda çay içme sözü verdiği haşlanmış mısır satan kadının yanına uğradı. Erdoğan, burada ikram edilen çayı içti ve sohbet etti. Sevgi gösterisinde bulunanları selamlarken karşılaştığı vatandaştan sigara paketini alan Erdoğan, sigarayı bırakma sözü aldı. Erdoğan, otobüsün üzerinden bir gencin tulum dinletisini izledi. Daha sonra havalimanı inşaatını inceleyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, şantiye çıkışında işçilerle fotoğraf çektirdi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:01

Kaynak: AA

Son Dakika

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi

Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor

Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı

Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur

Sorumsuz piknikçilerin neden olduğu yangınlar ormanları tehdit ediyor

Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu

Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor

İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu

Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor

Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı