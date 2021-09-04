Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasında 12'nci sırada yer aldığını, uluslararası alanda da 1500 üniversiteyi kapsayan 2021 listesinde Türkiye'yi temsil eden 43 yüksek öğretim kurumundan biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı'nda konuştu.

2013'ten beri faaliyette olan Diş Hekimliği Fakültesinin halen 81 öğretim kadrosuyla eğitim ve diş hastalıkları tedavisi hizmetlerini yürüttüğünü ve yeni öğrencilerle birlikte mevcudun 452'ye ulaştığını belirten Erdoğan, yeni hizmet binası sayesinde hem eğitim öğretim hem de vatandaşlara verilen diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerinin kalitesinin nitelik ve nicelik olarak yükseleceğini söyledi.

Erdoğan, üniversitenin kurucular kuruluyla da bir araya gelerek, tamamlanan çalışmaları ve bundan sonra yapılacak işlerin istişare edileceğini bildirerek, " Rize'nin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şehrimizde geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan zararların telafisi için de hamdolsun tüm kurumlarımız, hayırseverlerimiz hep birlikte seferber oldular ve süratle de bu felaketin enkazını ortadan kaldırmayı başardık." diye konuştu.

Yıkılan evlerin yerlerine yapılacak 378 konut, 10 dükkan ve 4 çay alım merkeziyle ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü hatırlatan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı inşaatlarının neredeyse tamamen bitmiş durumda olduğunu kaydetti.

Erdoğan, terminal binası, teknik blok, güç merkezleri, yönetim binaları gibi üstyapı inşaatlarında da önemli mesafe kat edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Amacımız, yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır. Bu havalimanı şehrin diğer dinamikleri yanında üniversitemizin gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Zira havalimanından artık üniversitemiz azami yarım saate çıkıyor. Tabii böyle olunca öğrencilerin burayı tercih etmesi çok daha fazla olacaktır. Ülkemizin diğer şehirlerinden ve yurt dışından üniversitemize gelecek öğretim üyesi, araştırmacı, öğrenci gibi misafirlerimiz açısından Rize'nin cazibesi de artacaktır."

"TÜBİTAK ve TÜBA programlarında üst sıralarda yer alıyor"

Yaklaşık 15 yıl önce kurulan üniversitenin bugün geldiği yerin iftihar verici olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 fakültesi 3 yüksekokulu, 6 meslek yüksekokulu enstitüsü, 17 uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde görev yapan 1231 akademik personeli, 600'ü 51 farklı ülkeden olmak üzere toplam 18 bin 500 öğrencisiyle her geçen yıl artıyor, gelişiyor. Üniversitemiz bugün 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasında 12'nci sırada yer almaktadır, bu ciddi bir başarıdır. Uluslararası alanda da 1500 üniversiteyi kapsayan 2021 listesinde ülkemizi temsil eden 43 yüksek öğretim kurumundan biridir. TÜBİTAK ve TÜBA programlarında üst sıralarda yer alan üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz."

"Yerel mimari burada ses veriyor"

Erdoğan, bilimin, araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin kök salmadığı bir şehrin diğer alanlarda hedeflerine ulaşmasının mümkün olamayacağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Rize artık dereleri, yaylaları, çayı, balığı ve diğer güzellikleri yanında inşallah üniversitesiyle de önemli bir marka haline gelecektir, bunu siz başaracaksınız, hocalarımız başaracak. Hep beraber hocalarıyla öğrencileriyle inşallah Rize'den çok çok farklı bir başarı sesi çıkacak. Hayranlık verici başarılara imza atan Rizelilerin üniversitemizi de zirveye taşıyacaklarına ben inanıyorum. Herhalde dekanımız da inanıyordur, değil mi? Diş fakültesi sizin elinizde inşallah. Rektörümüz de tüm diğer fakültelerle birlikte bu başarıya imzayı koyacaklar. Bunun için tüm hemşerilerimden, tüm hayırseverlerimizden üniversitemize sahip çıkmalarını bekliyorum."

Fakülte binasının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Şöyle bakıyorum, yerel mimari burada ses veriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hocalarımıza ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.