Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.

Rize Artvin Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:30 Kaynak: AA
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