Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağız"

59 dakika önce

Rize Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.

Rize Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:55 Kaynak: AA
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