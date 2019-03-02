Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.

Rize ve Trabzon'da katıldığı programların ardından helikopterle memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi önünde aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Nedret Büyük isimli bir hemşehrisi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanaviçe nakıştan işlediği portresini hediye etti.

Hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konutuna geçti.

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:46 Kaynak: AA

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