Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, memleketi Güneysu
'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı. Rize
ve Trabzon
'da katıldığı programların ardından helikopterle memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, Güneysu Merkez
Camisi önünde aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Nedret Büyük isimli bir hemşehrisi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a kanaviçe nakıştan işlediği portresini hediye etti.
Hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konutuna geçti.
Erdoğan'a Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:46 Kaynak: AA
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