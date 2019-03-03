Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
24 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'dan ayrılışında vatandaşlar tarafından uğurlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, memleketi Güneysu
'dan ayrılışında vatandaşlar tarafından uğurlandı. Rize
programının ardından memleketi Güneysu'dan ayrılan Erdoğan'ı, Güneysu Merkez
Camisi önünde hemşehrileri uğurladı. Erdoğan, aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan
, daha sonra İlçe Stadına geçerek helikopterle Rize'den ayrıldı.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun
da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:42 Kaynak: AA
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