Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

24 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'dan ayrılışında vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'dan ayrılışında vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Rize programının ardından memleketi Güneysu'dan ayrılan Erdoğan'ı, Güneysu Merkez Camisi önünde hemşehrileri uğurladı. Erdoğan, aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İlçe Stadına geçerek helikopterle Rize'den ayrıldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Güneysu, Rize, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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